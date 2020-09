Diritti TV Serie A: primi contatti con Amazon, Netflix ed altri OTT per lo streaming

L'assegnazione dei diritti tv della Serie A sarà al centro di non poche discussioni tra i 20 club nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, sarebbero già iniziati i primi contatti con gli operatori over-the-top con i fondi interessati all'ingresso, come stabilito dalla Lega Calcio, che ha abbandonato il piano De Laurentiis.

Andrea Montanari sostiene che le due cordate (Bain-NB Renaissance Partners e CVC-Advent-Fsi) in queste ore starebbero mettendo a punto le strategie da proporre poi ai club.

Particolarmente interessante potrebbe essere la proposta di CVC, che secondo quanto riferito dal quotidiano milanese avrebbe iniziato a prendere contatti con partner come Amazon e Netflix per la trasmissione, a partire dalla prossima stagione, di parte delle partite del campionato in streaming sui propri servizi.

Per Amazon non si tratterebbe certo di una prima assoluta, dal momento che ha già rilevato parte dei diritti televisivi della Bundesliga in Germania e del boxing della Premier League, in cui è stabilmente uno dei partner.

E' innegabile che la sentenza che ha fatto perdere a Sky l'esclusiva per lo streaming sia destinata ad avere delle ripercussioni importanti sull'assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo triennio, ed in molti si chiedono cosa accadrà il prossimo settembre, quando il calcio italiano potrebbe entrare in una nuova dimensione.