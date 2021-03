Diritti TV Serie A, scontro Lega-Sky. De Siervo: 'agito nel pieno rispetto delle regole'

Volano gli stracci tra Sky e la Lega Calcio sull'assegnazione dei diritti tv della Serie A. Dopo la lettera presentata dalla pay tv lo scorso fine settimana, non è tardata la risposta dell'amministratore delegato Luigi De Siervo, il quale ha specificato che "non corrispondono al vero" le accuse di Sky nei confronti della Lega.

L'AD, come riporta l'ANSA, ha infatti sottolineato che "come Lega abbiamo sempre agito nel pieno rispetto delle regole".

De Siervo ha allontanato le accuse secondo cui sarebbe stato stesso lui a chiedere a Sky di presentare un'offerta condizionata, ed ha anche affermato che gli uffici legali hanno discusso per settimane dell'ammissibilità dell'offerta.

"Quanto alle Vostre contraddittorie valutazioni giuridiche in merito alla ricevibilità della Vostra offerta non e questa la sede per la confutazione dei vostri argomenti pertanto, come sapete, è competente a tale valutazione soltanto l'Assemblea della Lega che potrà, se lo ritiene decidere di votarla. Quanto alle Vostre considerazioni in ordine all'interpretazione della Legge Melandri, alle modalità distributive del canale della Lega e al migliore assetto competitivo del mercato dei diritti televisivi, prendiamo atto delle Vostre valutazioni che avete già provveduto ad inviare direttamente al Presidenti delle società sportive e ad argomentare con specifiche presentazioni" continua nella risposta l'ad della Lega Calcio, che ha intimato a Sky ed a tutti gli offerenti "il dovere di astenersi da ogni comportamento che possa turbare lo svolgimento della gara".

Nella giornata di ieri sono arrivate anche le pesanti dichiarazioni di Ferrero su DAZN.