Diritti TV Serie A: sei fondi in lizza, ma si punta al canale della Lega

Torniamo a parlare della questione relativa ai diritti televisivi della Serie A. Secondo quanto riportato alla stampa quest'oggi, sarebbero sei i fondi d'investimento che attraverso l'advisor Lazard avrebbero intenzione di presentare alla Lega Serie A delle offerte vincolanti per la media company che dovrà gestire la vendita dei diritti.

Un altro fronte su cui si sta battendo però è quello relativo al canale della Lega Serie A, di cui si era parlato anche due anni fa al momento dell'assegnazione dei diritti per il triennio che scadrà l'anno prossimo. A tal proposito, Wanda e Mediapro avrebbero proposto una partnership per la gestione.

Cruciale sarà la riunione di giovedì prossimo, alle 13, quando in un hotel nei pressi di Via Rosellini si riuniranno le venti squadre. Un altro tema centrale che sarà affrontato riguarderà il bando per i diritti televisivi per il mercato internazionale, che probabilmente verrà pubblicato solo a settembre.

Non è chiaro se nel corso della riunione si parlerà anche del piano di Aurelio De Laurentiis, che prevede un abbonamento mensile da 29,99 Euro più IVA da proporre agli utenti per guardare tutte le 10 partite di Serie A al posto del doppio abbonamento che attualmente è richiesto per la visione dei match. Inizialmente si era parlato di un piano da 36 Euro mensili, però.