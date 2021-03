Diritti TV Serie A, ci siamo: DAZN sorpassa Sky, oggi il via libera definitivo?

Dopo dodici assemblea di Lega andate a vuoto, quest'oggi finalmente potrebbe essere la volta buona per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A 2021-24. Secondo quanto ripotato da Repubblica, però, contrariamente a quanto previsto nelle scorse ore c'è una novità di rilievo: è cresciuto il fronte pro-DAZN.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, la Roma avrebbe deciso di sposare il progetto di DAZN e TIM ed avrebbe intenzione di votare a favore della piattaforma di streaming.

Complessivamente i club favorevoli all'emittente di Perform sarebbero 13, con Torino e Bologna: qualora la Roma dovesse confermare le indiscrezioni emerse, la bilancia penderebbe nettamente a favore di DAZN, che quindi sarebbe a quota tredici si, ad un passo dal si.

Lo statuto dell'Assemblea di Lega infatti prevede che il via libera arrivi con 14 si su 20, ma è indubbio che ormai l'ok definitivo a DAZN è vicinissimo.

DAZN ha messo sul piatto 840 milioni di Euro a stagione per la trasmissione di tutte le partite della Serie A, di cui 7 in esclusiva per ogni turno e 3 in coabitazione con un'altra emittente, che potrebbe essere Sky.

Le offerte scadranno il prossimo 29 Marzo 2021, ed è indubbio che i club faranno di tutto per chiudere la partita a stretto giro di orologio.

Nel weekend Ferrero aveva bocciato pubblicamente la proposta di DAZN, ma si è consumato anche uno scontro tra Lega e Sky.