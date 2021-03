Diritti TV Serie A, Sky al contrattacco: 'nostra offerta più competitiva di DAZN'

Sky ha replicato alle accuse mosse dal consulente legale della Lega Calcio in merito all'offerta presentata per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A 21-24. La pay tv ha infatti senza mezzi termini affermato che la propria offerta è più competitiva rispetto a quella presentata da SAZN.

Secondo Sky, "la posizione della Lega è infondata, in contrasto con il Decreto Melandri (D. Lgs. 9/2008) e idonea a pregiudicare irreversibilmente le dinamiche competitive che la Lega ha il dovere inderogabile di assicurare in conformità alle norme di settore", anche perchè "la distribuzione diretta di un proprio canale da parte della Lega è la sola forma di distribuzione dei diritti televisivi del campionato di Serie A che il Decreto Melandri (art. 13) consente alla Lega".

Sky sottolinea anche che "l'aggiudicazione dell’offerta per piattaforma di Sky porterebbe a un risultato più competitivo rispetto all’offerta di DAZN, perché le dirette televisive delle partite dell’intero campionato sarebbero offerte sia dalla Lega sia da Sky, con evidente beneficio per la Serie A, i clubs e gli spettatori con esposizione del prodotto su tutte le piattaforme. Al contrario, qualora la Lega accettasse l’offerta di DAZN, DAZN sarebbe l’unico operatore a poter offrire il campionato di Serie A nella sua interezza e l’unico operatore a poter offrire in esclusiva tutte le principali partite del campionato, grazie al nuovo meccanismo di pick, sproporzionato, senza precedenti e non incluso nelle linee guida sottoposte alle Autorità, che la Lega ha definito per questo ciclo".

L'emittente nella nota aggiunge anche che il 60% delle famiglie italiane ha difficoltà ad accedere alla rete con connessione veloce, un'affermazione contestata da DAZN in una contro risposta pubblicata qualche ora fa.

Sky "intima alla Lega di non escludere l’offerta dalla procedura di gara, riservandosi, in difetto, di esercitare ogni azione idonea a tutelare i propri diritti in ogni sede competente".