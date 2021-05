Diritti TV Serie A, Sky non rilancia per il pacchetto 2: strada in discesa per Amazon?

Si è conclusa l'ennesima assemblea di Lega relativa all'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A 2021-24, e nello specifico del pacchetto 2 che permette di trasmettere tre partite per turno in co-esclusiva con DAZN. La riunione si è conclusa con un nulla di fatto, ma ci sono delle novità.

La pay tv di Comcast, nello specifico, avrebbe presentato l'offerta per il bundle in questione, ma senza alcun rilancio. E' stata infatti confermata l'offerta da 87,5 milioni di Euro in media a stagione. A cambiare, invece, è la distribuzione dell'offerta per i tre anni.

Inizialmente Sky aveva messo sul piatto 75 milioni di Euro per il primo anno, 87,5 milioni di Euro per il secondo e 100 milioni di Euro per il terzo. Questa volta, invece, la pay tv ha optato per 85 milioni per il primo anno, 87,5 milioni per il secondo e 90 milioni per il terzo anno.

Da parte della Lega Calcio non è arrivata alcuna risposta, ma secondo le indiscrezioni trapelate nelle passate settimane la Lega starebbe pensando allo sdoppiamento del pacchetto 2 per aumentare gli introiti e, soprattutto, incoraggiare anche piattaforme di OTT come Amazon a presentare un'offerta.

Ricordiamo che DAZN ha acquisito i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le 380 partite della prossima Serie A.