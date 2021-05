Diritti TV Serie A, a Sky il pacchetto 2: ecco quali partite trasmetterà

Dopo l’assegnazione del pacchetto più corposo della Serie A a DAZN, la Lega Calcio ha dato quest’oggi il via libera all’offerta di Sky per il pacchetto 2 del bando, che consentirà alla pay tv di Comcast di trasmettere tre partite su dieci a turno in co-esclusiva con la piattaforma di streaming.

L’offerta da 87,5 milioni a stagione darà a Sky i diritti di trasmettere tramite i propri canali la sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera.

A questo punto resta da attendere solo la possibile rimodulazione del pacchetto calcio: Sky ha regalato tre mesi ai proprio abbonati, ma non è escluso che a seguito di questa novità possano essere ritoccati anche i prezzi vista la minore mole di partite del campionato italiano che saranno trasmesse. Maggiori informazioni potrebbero arrivare già nelle prossime settimane, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso.



Non si è concretizzata quindi la controffensiva di Amazon, che era data tra le possibili pretendenti per il pacchetto in questione. L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, aveva puntato sullo spacchettamento proprio per consentire al gigante degli e-commerce di prendere parte all’asta, ma non è stato evidentemente così.