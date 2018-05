Diritti TV Serie A, Sky: "Pronti a garantire il servizio e puntare sul campionato"

L'annullamento del bando relativo ai diritti TV della Serie A 2018-2021 ha rappresentato una sconfitta dura per Mediapro ed una vittoria per Sky, che ha ottenuto quanto richiesto al momento della presentazione del ricorso.

Una vittoria netta e chiara per la pay tv, che si è vista accogliere in toto tutte le richieste presentate.

Dopo la pubblicazione della notizia, è immediatamente arrivata la nota della televisione satellitare di Murdoch, che attraverso un comunicato ha sottolineato come "la decisione del Tribunale di Milano ha confermato che era necessaria una verifica dell'aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane, facendo chiarezza a beneficio di tutti i partecipanti e creando i presupposti per la definizione della procedura di assegnazione dei diritti 2018-21 della serie A. Sky ribadisce di essere pronta come sempre a fare la sua parte con un'importante offerta che possa dare certezza a tutti gli appassionati e allo stesso tempo garantire il futuro dei club e di tutto il sistema calcio".

Per Mediapro adesso si aprono due fronti: presentare ricorso entro i quindici giorni ricorso oppure puntare sul canale della Lega.

Nel frattempo, la Lega Calcio ha già annunciato un'assemblea straordinaria per il 22 Maggio a Milano, nel corso del quale sarà più chiara la situazione sulla spinosa questione.