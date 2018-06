Diritti TV Serie A, ufficiale: la Lega passerà alle trattative private

Dopo la risoluzione del contratto, avvenuta qualche giorno fa e che dovrebbe concludersi entro la metà di Giugno, la Lega Calcio guarda oltre per risolvere nel minor tempo possibile la questione (divenuta molto spinosa) relativa ai diritti tv della Serie A 2018-2021.

In un comunicato diffuso, la Lega Calcio sottolinea che, viste "le esigenze di oggettiva urgenza, nel frattempo", il massimo organismo del nostro calcio "intende anticipare sin da ora ai soggetti interessati le condizioni normative della Trattativa Privata che potrà avere eventualmente inizio solo a partire dal 5 giugno 2018", il che in parole povere si traduce nel fatto che non vedrà la luce alcun tipo di canale della Lega, come ipotizzato da molti, ma si passerà direttamente alla fase di trattative private con i broadcaster interessati ai pacchetti.

Trattativa che verrà condotta insieme ad Infront, in qualità di official advisor. Il prossimo 5 Giugno "entro le ore 13:00, la Lega Calcio Serie A pubblicherà sul proprio sito istituzionale due o più Schemi di offerte di pacchetti, indicando il prezzo minimo complessivo valevole per ciascuno di essi ai sensi del paragrafo 36bis delle Linee Guida. La Lega Calcio Serie A indicherà contestualmente i requisiti delle Offerte e i criteri di valutazione delle stesse, nonché potrà specificare ulteriori condizioni normative e modalità di partecipazione alla Trattativa Privata".

Trattativa privata che comprende la prima fase, nel corso del quale la Lega determinerà gli schemi di offerte.

In data 8 Giugno, invece, la Lega pubblicherà "i Pacchetti, indicando il relativo prezzo minimo per i Pacchetti, ed eventualmente anche un diverso prezzo minimo complessivo rispetto a quello precedentemente comunicato, e specificando le modalità di deposito delle buste, invitando i soggetti partecipanti alla Trattativa Privata a sottoporre le loro Offerte. La Lega Calcio Serie A potrà altresì specificare/modificare i requisiti delle Offerte e i criteri di valutazione delle stesse, nonché le ulteriori condizioni normative già indicate".

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 11:00 del 13 Giugno, e solo due ore dopo verranno aperte le buste alla presenza del notaio, e sempre nella stessa giornata l'Assemblea di Lega convocata procederà all'assegnazione, totale o parziale, dei pacchetti, che verranno assegnati all'offerente che avrà presentato la proposta più alta.

Qualora le offerte dovessero essere inferiori a quelle sperate, la Lega si riserva di aprire una fase separata di richieste di rilanci.