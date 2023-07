Diritti TV Serie A ancora in alto mare: assemblea il 26 Luglio per decidere?

Le difficoltà con l’assegnazione dei diritti tv della Serie A continua la marcia d’avvicinamento ed i club sono pronti a sedersi nuovamente intorno al tavolo per cercare di trovare una quadra ad una situazione che con il passare delle settimane appare sempre più ingarbugliata.

Come riportato dall’ANSA, infatti, il prossimo 26 Luglio 2023 è in programma una nuova assemblea della Lega Serie A in cui si parlerà ancora una volta dei diritti televisivi del nostro campionato.

Proprio nell’ordine del giorno della riunione si parla dell’”esito trattative private e conseguenti determinazioni” e le “Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali)".

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, sarebbero inagrivo delle nuove offerte da parte di DAZN, Mediaset e Sky. DAZN dal suo canto intenderebbe confermare gli stessi pacchetti che detiene attualmente e che gli garantiscono la trasmissione di 7 partite per giornata in esclusiva, e 3 in co-esclusiva con Sky. La pay tv di Comcast ha confermato l’interesse nei confronti del campionato, ma non è chiaro per quale pacchetto. Infine c’è Mediaset, che qualora dovesse andare in porto la trattativa intende trasmettere in chiaro una partita a campionato, quella del sabato sera su Italia 1. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.