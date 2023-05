Diritti TV Serie A tra esclusive, co esclusive e partite in chiaro: le novità del bando

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella giornata di ieri, la Lega Serie A ha approvato il bando per i diritti tv del campionato, e nella conferenza stampa tenuta dopo l’assemblea l’amministratore delegato Luigi De Siervo ha fatto il punto sui pacchetti a disposizione dei broadcaster.

Come ampiamente anticipato nelle ore precedenti, il bando includerà varie combinazioni di esclusive, co-esclusive ed anche la possibilità di trasmettere le partite in chiaro.

L’AD, complessivamente, parla di otto pacchetti diversi, ma anche di un bando matrioska con tre configurazioni differenti. Per alcuni pacchetti è prevista la condivisione di 10 gare, mentre per altri una co-esclusiva con cinque gare a broadcaster. Previsto anche un piano con nove gare condivise ed una da trasmettere in chiaro, una scelta che De Siervo ha legato alla possibilità di “far competere anche Mediaset, Rai e Discovery e chi vorrà”.

Per quanto riguarda le esclusive invece sono previste diverse opzioni: a riguardo il CEO ha osservato che su 38 giornate possono essercene tre concesse integralmente ad un unico operatore, 35 divise tra due operatori, l’ipotesi 7+3, 8+2 (con 8 gare in esclusiva e 2 ad un altro broadcaster), ma anche un pacchetto 9+1 per tre anni ed il pacchetto attuale 7+3.

Prevista anche la possibilità di arricchire i pre-gara con riprese sul pullman, per un coinvolgimento maggiore da parte dei tifosi.