Diritti TV Serie A tra partite in chiaro, proroga a DAZN, Tivùsat ed Amazon: le ultime

Si è tenuta nella giornata di ieri la prima riunione della Lega Serie A per studiare il da farsi con l’assegnazione dei diritti televisivi del campionato. Le novità sono tante e si aggiungono alle nuove linee guida di AGCOM che hanno introdotto delle novità considerevoli.

La novità più sostanziosa è quella che riguarda la durata dei contratti, che potranno essere quinquennali e non triennali come stabilito da un emendamento approvato dal Parlamento. I 20 club sono pronti a cogliere la palla al balzo per sfruttare questo assist e aumentare gli introiti ma soprattutto attirare nuovi player.

Il nuovo bando, che ancora non è stato pubblicato, mira quindi ad attirare nuovi soggetti e potrebbe permettere agli interessati di formulare due tipi di offerte, per tre o cinque anni.

Tra i possibili interessati figurerebbero i classici DAZN e Sky (che già trasmettono attualmente il campionato), ma anche Tivùsat che ha aperto le porte alla Serie A, senza dimenticare Amazon (che in Italia ha debuttato con la Champions League) ed il canale della Lega che permetterebbe una gestione più autonoma dei diritti tv.

Improbabile almeno allo stato attuale l’ipotesi di una proroga del contratto in essere con DAZN: innanzitutto l’emendamento che potrebbe aprire le porte all’eventualità ancora non è stato approvato, ma soprattutto perchè sarebbe necessario un accordo tra Lega ed emittente britannica.

Parlando con Calcio E Finanza, il presidente Lorenzo Casini ha discusso dell’ipotesi di trasmettere qualche match della Serie A in chiaro. Dell’eventualità non si è parlato nella riunione, ma il dirigente ha precisato che “alcune leghe hanno sperimentato una partita in chiaro con risultati controversi”.