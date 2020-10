Diritti TV Serie C, il presidente Ghirelli: 'stiamo trattando con Sky'

Mentre si sta giocando la partita relativa all’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio di Serie A, la Lega Pro è alle prese con alcuni problemi con la trasmissione delle partite. Il presidente della Lega, Francesco Ghirelli, ha discusso della questione ed ha annunciato che sono in corso le trattative con Sky.

Ghirelli ha riconosciuto che “i presidenti hanno ragione a difendere gli interessi dei propri club” ed ha assicurato Luigi De Laurentiis che la trattativa con Sky è un obiettivo della Lega Pro”.“

A tenere banco però è ancora la questione Eleven Sports, per cui Ghirelli ha affermato che “sono anche io alla ricerca della risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare alle sessanta tifoserie di poter vedere la partita del proprio club, consentire che gli sponsor abbiano visibilità, affiancare i presidenti per metterli nelle migliori condizioni”.

Tornando alla Serie A, intanto, emerge la notizia cheAmazon punterebbe all’acquisto del pacchetto streaming. Il colosso di Jeff Bezos intende fare all in e dopol’acquisto del bundle per la trasmissione della Champions League: a quanto pare, infatti, l'e-commerce si sarebbe aggiudicato il pacchetto per la trasmissione delle migliori partite del mercoledì di Champions League, oltre che della Supercoppa Europea. L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve.