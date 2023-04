Diritti TV Serie A, il 5 Maggio il bando per 5 stagioni: la situazione esclusive

Dopo i rumor del weekend sulla situazione esclusive per i diritti tv della Serie A, i quotidiani La Stampa ed il Corriere della Sera fanno il punto sullo stato dei lavori. La Lega Serie A a quanto pare avrebbe intenzione di pubblicare il 5 Maggio prossimo il primo bando d’asta per i diritti televisivi.

Un bando che, come noto, coprirà le prossime cinque stagioni e che punta al miliardo di Euro a stagione, anche sfruttando il momento d’oro che sta vivendo il calcio italiano con cinque squadre alle semifinali di Champions, Europa e Conference League.

Il primo bando che sarà lanciato è noto come “bando matrioska” che come riportato da Repubblica contiene varie ipotesi ed opzioni per attrarre le emittenti.

Il quotidiano spiega che il bando conterrà cinque pacchetti con varie ipotesi: si parla della possibilità di dividere la torta 50-50 tra DAZN e Sky che quindi avrebbero la possibilità di trasmettere tutte le partite in co-esclusiva. Sostanzialmente quindi 9 partite su 10 saranno in co-esclusiva e la decima sarà trasmessa su un’altra emittente (come Amazon Prime Video). L’obiettivo è evitare che i broadcaster si svenino per altri accordi come fatto negli scorsi anni, ma chiaramente la Lega punta a massimizzare il più possibile gli introiti.