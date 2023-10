Diritti TV Serie A, si accelera sul canale della Lega: DAZN, Mediaset e Sky all'angolo?

In attesa della ripresa delle trattative per i diritti tv della Serie A 2024/29, la Lega Calcio non sembra essere intenzionata ad attendere ancora a lungo le offerte di Sky, DAZN e Mediaset e starebbe già lavorando sul canale proprietario, come opzione di backup.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha comunque osservato che la trattativa per i diritti televisivi “resta estremamente complessa”. Nel corso di un evento, De Siervo ha fatto il punto sulla situazione ed ha osservato in alcune dichiarazioni raccolte da Calcio e Finanza che “l’abbiamo detto più volte non a caso siamo alla quinta tappa di un percorso articolato. La cosa rilevante è che il lavoro svolto dalla commissione ha portato le offerte dei broadcaster a crescere progressivamente nel tempo e ci auguriamo che anche questa ulteriore step possa alzare ulteriormente”.

De Siervo comunque si è detto fiducioso sul fatto che DAZN, Mediaset e Sky alzeranno le offerte, ma nel frattempo si sta lavorando sul canale della Lega che lo stesso dirigente ha definito “una certezza”.

“Abbiamo sviluppato il centro di produzione di Lissone dove ci occupiamo direttamente della produzione live delle partite. Abbiamo lanciato la radio della lega con Rds. Il passaggio tecnico al canale non rappresenta uno scoglio” ha affermato a ridosso dell’assemblea prevista per lunedì prossimo, nel corso del quale a margine della presentazione delle offerte sarà presentato anche il piano del canale che rappresenta l’unica alternativa all’accettazione delle offerte.