Diritti TV Serie A, vicino l'accordo con DAZN fino al 2029: incognita Sky e Mediaset

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lega Serie A sarebbe vicina a raggiungere un accordo con DAZN per i diritti televisivi del campionato fino al 2029. Nonostante le polemiche degli utenti a seguito dell’annuncio delle nuove offerte DAZN per la stagione 2023/24, quindi, la Serie A dovrebbe restare ancora sulla piattaforma di streaming.

La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano, secondo cui DAZN sarebbe pronta ad offrire tra 700 e 730 milioni di Euro a stagione per le prossime cinque stagioni. La proposta messa sul piatto mirerebbe ad ottenere una forte esclusiva per le partite del campionato, ed avrebbe convinto i 20 club di Serie A ad accettarla, al punto che si parla di trattative in fase di definizione e per cui mancherebbero solo alcuni dettagli relativi al pagamento.

Resta l’incognita di Mediaset e Sky: il bando prevede che i diritti televisivi della Serie A non si possano assegnare solo ad un operatore, motivo per cui bisognerà capire come si muoveranno questi altri due operatori. Inoltre, la Lega solo con DAZN non può raggiungere quota un miliardo di Euro all’anno di ricavi, ecco perchè ballano 150-200 milioni di Euro a stagione a cui si aggiungono i 70 milioni di Euro previsti per la Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Sky non intende svenarsi perla Serie A, pur avendo manifestato interesse. Il focus però negli ultimi anni si è spostato verso il calcio internazionale e la Champions League. Non è da escludere quindi che possa restare fuori. Qualora dovesse concretizzarsi tale possibilità, DAZN potrebbe assegnare una partita in chiaro a giornata a Mediaset e quindi far partire il “canalino della Serie A” prodotto dalla Lega dove potrebbero essere trasmesse solo alcune partite.