Diritti TV Serie A, niente accordo con DAZN, Sky e Mediaset: si procede con il Canale?

La giornata decisiva per i diritti TV della Serie A 2024/20 si è conclusa, come preventivato da molti, con un nulla di fatto. Non sono stati assegnati infatti i pacchetti per la trasmissione del nostro campionato in quanto le offerte presentate dai broadcaster non sarebbero state giudicate abbastanza soddisfacenti dai 20 club.

Secondo quanto emerso da Radiocor, DAZN, Sky e Mediaset avrebbero presentato offerte complessive per 900 milioni di Euro. Un’offerta che non ha fatto gola alle squadre non tanto per l’importo, ma anche per le combinazioni messe sul tavolo sarebbero difficili da incastrare. A questo punto, la Lega Calcio ha deciso di prendere tempo ed ha proceduto con un nuovo rinvio, ma alla luce dei nuovi rumor sul Canale della Serie A, si fa largo l’ipotesi di un lancio.

“Dopo un’analisi delle offerte pervenute oggi da parte dei broadcaster che hanno partecipato alle 5 giornate di trattative private (Dazn, Mediaset, Sky), sono stati approfonditi anche i modelli di realizzazione del Canale ufficiale della Lega Serie A” si legge in una nota diffusa da Via Rosellini, in cui viene specificato che “le Società hanno deciso di dedicare tutta la settimana corrente ad incontri quotidiani di studio e analisi dei possibili scenari, ivi inclusa l’ipotesi di attivazione del Canale”.

I rumor parlano già di schieramenti quasi pronti: da una parte ci sarebbero i club pronti a percorrere l’idea del Canale proprietario, dall’altra invece alcune squadre che vorrebbero procedere con un nuovo round di trattative. Le offerte di DAZN e Sky scadranno il 23 Ottobre 2023, quando si dovrà procedere con il voto definitivo.