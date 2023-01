Diritti TV Serie A, anche Amazon e Warner-Discovery guardano interessate

Dopo le nuove linee guida di AGCOM per i diritti TV della Serie A, è ufficialmente iniziata la partita per l’assegnazione dei pacchetti del campionato, che come stabilito dall’emendamento alla Legge di Bilancio saranno assegnati per cinque anni.

A quanto pare, al nostro campionato guarderebbe con interesse anche Amazon, che ha debuttato nel mercato dei diritti televisivi sportivi con la trasmissione della Champions League fino al 2024.

Anche il gruppo Warner Bros-Discovery, sa tempo presente sul mercato italiano, potrebbe essere della partita. Il CFO della società Gunnar Wiedenfels ha voluto sottolineare come lo sport sia un pilastro della strategia societaria, e per l’Europa “è un naturale terreno di gioco”.

Ciò che resta da capire però è come saranno composti i pacchetti: l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha spiegato che l’obiettivo è assegnare i diritti televisivi già entro la fine dell’anno, per cinque stagioni, per consentire ai broadcaster di prepararsi. L’Antitrust dal suo canto ha chiesto ai diretti interessati di superare la logica delle partite in esclusiva, e proprio la condivisione dei match potrebbe aprire le porte a nuovi player come appunto Warner Bros ed Amazon.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare le prime indicazioni su come vedremo la Serie A nei prossimi anni.