Diritti TV Serie A, l'Antitrust: più scelta agli utenti per gli abbonamenti, no esclusive

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato le linee guida per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo quinquennio, ma ha anche messo dei paletti al fine di tutelare gli utenti ed appassionati.

Nel bollettino pubblicato dall’Autorità, si legge che resta “impregiudicato il potere dell’Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina antitrust nazionale e comunitaria e al decreto Legislativo /2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenga alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori”.

Tuttavia, l’Antitrust richiama le parti interessate alla predisposizione di pacchetti in grado di stimolare la concorrenza nel mercato, per permettere a più operatori pay tv di poter trasmettere buona parte della Serie A, in modo tale da moltiplicare le piattaforme di distribuzione ed accentuare la concorrenza tra operatori. In questo modo si andrebbe a costituire una “maggiore scelta e minori prezzi”.

Interessante anche la parte del comunicato relativa alla durata dei cicli di commercializzazione. A riguardo l’Antitrust osserva che “l’eventuale assegnazione di pacchetti di trasmissione esclusiva per cicli di stagione superiori ai tre anni non appare idonea a favorire un sano contesto competitivo sia nell’ottica della remuneratività dell’assegnazione, sia, e con maggior forza, nell’ottica della qualità e fruibilità dei servizi di trasmissione, qualora permangano per gli operatori condizioni di assegnazione in esclusiva“. Per tale ragione, qualora la Lega Serie A volesse procedere a commercializzare i propri diritti per più di tre anni (l’obiettivo è arrivare a cinque anni, anche alla luce della modifica della Legge da parte del Parlamento), secondo l’Antitrust si dovrebbe eliminare la trasmissione esclusiva attraverso la formulazione di pacchetti di eventi che consentano agli operatori di trasmettere gli stessi eventi in contemporanea come accade con LaLiga e Budesliga.

La questione relativa all’assegnazione dei diritti tv della Serie A continua ad essere centrale ma anche motivo di forte preoccupazione da parte dei club.