Diritti TV Serie A, l'Antitrust: 'superare le esclusive per le partite'

Nella giornata di ieri è tornata la Serie A, con i problemi riscontrati da DAZN durante Inter-Napoli, ma neo giorni precedenti è anche stato pubblicato il bollettino settimanale dell’Antitrust che aveva dato il via libera alle nuove Linee Guida per la vendita dei diritti tv calcistici del triennio 24/27.

Nel documento, l’Antitrust propone di superare l’attuale sistema di esclusive e chiede maggiore condivisione ai broadcaster che porteranno a casa i pacchetti per la trasmissione di Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

Nel documento, consultato dai colleghi di TVDigitalDivide, i commissari osservano che “la possibilità di offerte da parte di più operatori, senza la previsione di esclusive o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l’effetto di stimolare una concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo e sulla qualità del servizio”.

Secondo l’Antitrust, una decisione di questo tipo determinerebbe anche un abbassamento dei prezzi per fruire del servizio, oltre che benefici per consumatori e Lega Serie A, con “richieste di assegnazione al rialzo da parte di diversi operatori anche laddove intenda operare una distribuzione diretta. Occorre che i pacchetti siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso un’eliminazione delle esclusive, con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi”.

Alla Lega Serie A viene pertanto chiesto di articolare dei pacchetti “in grado di esercitare una pressione concorrenziale in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite e in termini di qualità (ad esempio, disponibilità delle trasmissioni in 4K”. L’amministratore della Lega Serie A non ha mai nascosto le intenzioni di assegnare i diritti TV della Serie A entro fine stagione.