Diritti TV Serie A, approvata l'estensione per le licenze a cinque anni

È stato approvato l’emendamento per modificare l’articolo 10 della Legge Melandri riguardante l’estensione della durata dei contratti per la trasmissione della Serie A.

La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento al dl Aiuti Quater che estende le licenze dagli attuali tre a cinque anni, in linea con quanto succede all’estero. La richiesta era arrivata a più riprese da parte degli esponenti del mondo sportivo e del calcio, in primis alcuni presidenti delle squadre di Serie A, secondo cui una scelta di questo tipo potrebbe attirare maggiormente gli investimenti.

Questa novità dovrebbe entrare nel nuovo bando, ed arriva a pochi giorni dal via libera alle nuove linee guida dell’AGCOM sui diritti tv della Serie A. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha spiegato in passato che l’obiettivo è di assegnare i diritti tv per il prossimo quinquennio già entro la fine della stagione 2022/23, in modo tale da permettere a broadcaster di prepararsi.

Occorre sottolineare che l’emendamento non prevede l’estensione dei contratti attualmente in vigore: ciò vuol dire che la composizione delle programmazioni di DAZN e Sky resterà questa fino al 2024. Non è stata approvata quindi la norma che avrebbe voluto il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito.