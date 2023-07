Diritti TV Serie A, in arrivo le nuove offerte di DAZN, Mediaset e Sky: ma è stallo

La Lega Serie A ancora non ha trovato la quadra sui diritti televisivi. Nell’Assemblea tenuta nelle scorse ore,le discussioni sono state rimandate alle prossime settimane sia per quanto concerne l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A che della Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

L’assemblea tenuta in video conferenza ha deliberato di non accettare le offerte arrivate da Rai e Mediaset per Supercoppa Italiana e Coppa Italia: in questo modo di fatto si è deciso di passare alla fase delle trattative private.

Poco prima i presidenti dei Club avevano discusso anche delle offerte per la Serie A arrivate da DAZN, Mediaset e Sky per il campionato dal 2024 in avanti.

Nelle prossime settimane, però, le tre emittenti dovrebbero consegnare le offerte definitive: non si passerà ad un nuovo giro di trattative private. La Lega Serie A ha chiesto ai broadcaster di procedere con un nuovo giro di offerte da presentare entro fine luglio, pochi giorni prima della scadenza del termine ultimo per le trattative private che è prevista per il 2 Agosto. Solo a quel punto, i club si riuniranno nuovamente per valutarle ed eventualmente decidere quali accettare.

Tra le idee messe sul piatto e non ancora accantonate c’è anche quella di creare un “canalino”, vale a dire un canale proprietario da affiancare ad un broadcaster.