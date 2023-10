Diritti TV Serie A, aut aut di Casini: 'o broadcaster o canale della Lega'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il 16 Ottobre è il giorno della verità per i diritti tv della Serie A per il quinquennio 2024/29. La gara d’assegnazione dei pacchetti fino ad ora è stata tutt’altro che semplice.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha affermato che arrivati a questo punto le opzioni sul tavolo sono due: o si procede con l’assegnazione ai broadcaster DAZN, Sky e Mediaset (in caso di offerta migliorativa rispetto a quelle presentate fino ad ora) oppure la Lega percorrerà la via del canale proprietario. Casini ha affermato che “lunedì in assemblea scopriremo a che punto sono arrivate le trattative da parte della commissione della Serie A che sta seguendo questa fase. Sarà un momento decisivo per la Lega per capire se andare in continuità con i broadcaster oppure tentare la via del canale della Lega”.

Secondo quanto emerso, fino ad ora i broadcaster si sarebbero spinti ad 870 milioni di Euro a stagione per i pacchetti della Serie A, una cifra ben distante dal miliardo che aveva ipotizzato la Lega.

Qualche giorno fa intanto sono emersi anche i possibili prezzi e pacchetti del Canale della Serie A, ma in sede di trattative si dovrà fare i conti anche con l’emorragia di spettatori registrata dal nostro campionato, che ha perso 3,3 milioni di utenti nelle prime otto giornate.