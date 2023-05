Diritti TV Serie A, si avvicina il bando: la situazione esclusive e partite in chiaro

Nuovo giorno e nuove indiscrezioni sul bando che dovrà definire il contorno per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per i prossimi 3, 4 o 5 anni.

Il Fatto Quotidiano quest’oggi infatti riporta la notizia secondo cui i pacchetti saranno otto, declinati in durate da 3, 4 o 5 anni (alla luce della modifica alla Legge Melandri).

Nella fattispecie, il quotidiano diretto da Marco Travaglio riferisce che ci sarebbe anche l’opzione di una co-esclusiva totale con 10 match che potrebbero - ad esempio - essere trasmessi sia su Sky su satellite che su DAZN in streaming. Questa opzione però potrebbe aprire anche le porte al ritorno in chiaro della Serie A: proprio la possibilità di mettere in campo le co-esclusive potrebbe aprire alla possibilità di trasmettere 9 partite su Sky e DAZN, ed una gara in chiaro su Rai 1.

Proprio Calcio e Finanza, infatti, nel weekend aveva riportato l’indiscrezione alla possibilità di trasmettere il secondo big match di giornata, tutti i sabati sera, in modalità free. Tale possibilità sarebbe presente in tutti i pacchetti che prevedono un doppio aggiudicatore.

Il bando però vuole aprire le porte della Serie A anche a nuovi player come Amazon, che in Italia ha già investito nel calcio italiano con la Champions League.

Resta in campo anche l’ipotesi del 10+3, che fondamentalmente riproporrebbe la stessa situazione attuale, mentre sullo sfondo non si esclude totalmente la via del canale di Lega.