Diritti TV Serie A, si avvicina il momento della verità: il 16 Ottobre si decide

Appurato che l’ultimo round di trattative per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A non ha portato ai risultati sperati, la deadline fissata dalla Lega Calcio per capire il futuro del nostro campionato è fissata al 16 Ottobre 2023 prossimo, quando è in programma un’altra assemblea di calcio.

Nella riunione andata in scena nelle scorse ore non sono state prese decisioni definitive in merito all’assegnazione dei diritti televisivi per la trasmissione del nostro campionato dal 2024 al 2029. L’assemblea, per tale motivo, ha annunciato che nel corso della settimana appena iniziata saranno richieste a DAZN, Sky e Mediaset - ovvero i broadcaster che hanno mostrato interesse nei confronti dei diritti televisivi - delle offerte migliorative per vari scenari competitivi e la decisione sarà presa il 16 Ottobre.

Qualora non dovessero esserci miglioramenti, e qualora le offerte non dovessero essere accettate, la Lega potrebbe decidere di percorrere la via della creazione del canale proprietario, con relativa distribuzione autonoma ed il lancio di abbonamenti come quelli proposti dall’NBA Pass, che permettono di sottoscrivere promozioni ad hoc anche per seguire solo la propria squadra.

In caso di assegnazione ad uno dei broadcaster, si dovrebbe vedere che tipo di approccio sarà favorito: se il pacchetto 7+3 come quello assegnato qualche anno fa, oppure se si percorreranno altre vie.