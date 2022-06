Diritti TV Serie A, il CEO di TIM: 'non abbiamo intenzione di abbandonare DAZN'

L’amministratore delegato di TIM non ha solo parlato di rete unica nel corso del Festival dell'Economia di Trento, ma anche della situazione relativa ai diritti tv di DAZN. Il CEO dell'operatore telefonico, nello specifico, ha spiegato che non ha alcuna intenzione di abbandonare la piattaforma.

In risposta ad una domanda se TIM abbandonerà DAZN, Labriola ha risposto con un secco “no”. Poco dopo, il dirigente è sceso nei dettagli ed ha spiegato che “con DAZN stiamo negoziando, sono abbastanza positivo ma non entro nel dettaglio. Never say never”.

Insomma, le bocche sono ancora cucite e non è chiaro a che punto siano i negoziati. E’ chiaro però che il calo di abbonati e dell’audience registrato dalla Serie A abbia contribuito in maniera importante a questa decisione: l’investimento portato avanti da TIM ad inizio stagione non ha evidentemente ripagato.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, TIM avrebbe chiamato Sky ed Amazon per la Serie A in vista della prossima stagione. Insomma, ci aspetta un’altra estate di grosse novità perla trasmissione del nostro campionato. La pay tv a quanto pare sarebbe interessata a riaccogliere DAZN, ma solo a patto di avere almeno due canali via satellite oltre che l’applicazione su Sky Q. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.