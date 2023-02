Diritti TV Serie A: DAZN verso l'addio, con Amazon partite gratis?

Diritti TV sportivi ancora al centro del dibattito in giornata odierna. A poche ore dalla pubblicazione della notizia secondo cui la Serie A potrebbe approdare in chiaro, arrivano delle interessanti dichiarazioni da parte del giornalista di Milano-Finanza Manuel Follis.

L’esperto di diritti televisivi, parlando con TVPlay_CMIT, ha affermato che è improbabile che DAZN decida di rinnovare perchè “non vuole la Serie A a questi prezzi” visto che paga 940 milioni di Euro all’anno (di cui 200 milioni versati da TIM). La situazione intorno al mercato dei diritti sportivi è quanto mai ingarbugliata, e basti vedere cosa accaduto con la gara d’assegnazione dei diritti tv della Champions League che è andata a vuoto a causa delle offerte poco convincenti delle emittenti italiani. Secondo Follis, “a questi prezzi non partecipa nessuno con qualunque concorrente, che sia DAZN o che sia Sky”.

Sullo sfondo c’è sempre l’idea di coinvolgere Amazon, che in Italia trasmette già la Champions League. Il giornalista osserva come non sia un segreto l’interesse del colosso degli e-commerce, che ”ha nella sua strategia l’accelerazione e aumento del pacchetto sportivo e ha una grande potenzialità economica importante, quindi c’è tutta una serie di persone che sperano in Amazon per salvare capra e cavoli, perché c’è sempre il grande dubbio su quanto valgano questi diritti, da qui parte qualunque ragionamento.

Una possibile idea sarebbe quella di includere la Serie A nel pacchetto Amazon Prime, gratuitamente. “Stante la policy attuale dovrebbe essere gratis nell’abbonamento attuale, ma non si può escludere che, per aumentare la reddittività ci siano poi dei pacchetti aggiuntivi” osserva Follis, secondo cui una strategia iniziale potrebbe essere quella di offrire la Serie A gratis per vedere la risposta degli utenti e quindi successivamente subentrare con un pacchetto a pagamento.