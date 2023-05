Diritti TV Serie A: DAZN e Sky interessate, Amazon tagliata fuori?

Delle novità del bando d’assegnazione dei diritti tv della Serie A abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ed in attesa della pubblicazione ufficiale emergono già i primi rumor su quali potrebbero essere le emittenti interessate.

Secondo quanto affermato da la Repubblica, il bando apre le porte di un piatto più ricco ai vari broadcaster che avranno la possibilità di offrire una copertura maggiore con immagini speciali all’interno del pullman.

Il quotidiano osserva che DAZN sarebbe interessata ad acquisire il pacchetto per 6-7 gare in esclusiva, e potrebbe lasciare le 3-4 restanti ad un altro broadcaster. Tuttavia, anche Sky avrebbe mostrato interesse ed il quotidiano spiega che “tornerà in partita con forza”, sebbene la pay tv abbia acquisito i diritti tv di Champions, Europa e Conference League fino al 2027. Non è da escludere quindi una co-esclusiva di 9 partite tra Sky e DAZN, con la restante che potrebbe essere trasmettere in chiaro.

A tal proposito, si parla della possibilità di proporre in chiaro la partita del sabato sera, ma bisognerà anche capire su quale rete e che tipo di offerta proporranno le emittenti interessate.

Il presidente Casini comunque parando dei diversi pacchetti ha spiegato che ne saranno proposti otto, “con percorsi su misura per i broadcaster, si va verso una condivisione piena delle 10 gare, con due soggetti che potranno trasmettere tutte le partite.