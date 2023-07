Nulla di fatto per i diritti tv della Serie A: DAZN, Sky e Mediaset non soddisfano la Lega

L’attesa assemblea per i diritti tv della Serie A andata in scena nella giornata di ieri ha portato ad un nulla di fatto. La Lega infatti ha rinviato la decisione. L'apertura delle buste con i rilanci di Sky, DAZN e Mediaset evidentemente non ha soddisfatto i presidenti dei 20 club, che hanno deciso di rinviare le decisioni al 14 Luglio.

I club hanno deciso di non accettare le offerte e di estendere le trattative private con broadcaster, anche consci del fatto che l’ambizioso obiettivo di raggiungere quota 1,150 miliardi di Dollari a stagione è lontano. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva svelato che la prima fase dell’asta era stata piuttosto deludente e le offerte non avevano raggiunto nemmeno 600 milioni di Euro, il che ha spinto la Lega a passare alle trattative private e riscrivere il bando (si parla di 120 pagine modificate).

Non sono chiare però le intenzioni dei vari broadcaster: Mediaset dal canto suo ha mostrato interesse per la partita in chiaro del sabato sera, mentre Sky inizialmente aveva presentato un’offerta solo per i pacchetti contenenti gli highlights.

A questo punto però l’obiettivo reale è di toccare quota 927,5 milioni di Euro l’anno, che la Serie A incassagià attualmente. La decisione finale dovrà essere presa entro il 2 Agosto 2023, in caso di nulla di fatto si potrebbe passare alla realizzazione del canale della Lega.