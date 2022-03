Diritti TV Serie A, DAZN e TIM tentano un possibile accordo con Sky: operazione fattibile?

Notizia bomba lanciata dal quotidiano MF-Milano Finanza. Secondo quanto riportato, infatti, DAZN e TIM starebbero tentando una trattativa con Sky per far tornare la Serie A sulla pay tv. Nello specifico, si starebbe discutendo di un accordo di sub-licenza che potrebbe consentire a Sky di ritrasmettere i match.

Come. noto, da questa stagione DAZN ha portato a casa i diritti per la trasmissione di tutta la Serie A, con 7 match a giornata in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Subito dopo la finalizzazione dell’accordo, Sky si era detta disposta ad un accordo per la ri-trasmissione, ma DAZN ha rifiutato le proposte preferendo puntare sul digitale terrestre come opzione di backup in caso di malfunzionamenti.

In un rapporto pubblicato qualche giorno fa, TIM ha spiegato cosa non ha funzionato con DAZN ed ha citato doppia utenza, pirateria e pochi abbonamenti come motivazioni per cui il riscontro evidentemente non è stato quello sperato. A ciò si aggiungono anche i feedback non certo lusinghieri da parte degli utenti che soprattutto durante le prime giornate hanno lamentato disservizi.

Non è chiaro però quanto potrebbe mettere sul piatto Sky, ma a quanto pare TIM potrebbe rinunciare all’esclusiva a fronte di uno sconto sui 340 milioni di Euro annui. Qualora dovesse cadere tale esclusiva, DAZN avrebbe via libera per iniziare la trattativa con Sky per colmare i mancati ricavi.

Una possibile redistribuzione potrebbe trovare pareri favorevoli anche in alcuni club della Serie A, soprattutto alla luce del crollo degli ascolti certificato dai dati.

Al momento, scrive MF, però non è stata intavolata una vera e propria trattativa e non è da escludere che il tutto si trasformi in uno scontro legale.