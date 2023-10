Diritti TV Serie A, De Siervo conferma: 'avremo alcune gare in chiaro'

L’assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN e Sky continua a far discutere, ed oggi arrivano anche le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ad Il Sole 24 Ore.

Come ampiamente anticipato, DAZN potrà trasmettere cinque partite di Serie A in chiaro, e tale aspetto è stato sottolineato anche dal dirigente il quale ha spiegato che “lavorando di fino siamo riusciti a configurare una serie di pick, partite, migliori per Sky consentendole di alzare la propria offerta come ha fatto. Quanto a DAZN per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati avrà la possibilità di trasmettere, “free-to-air” e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione”. Come noto infatti DAZN ha portato a casa anche il pacchetto che permette di proporre cinque partite in maniera completamente gratuita, allo scopo di attirare ancora più spettatori.

De Siervo ha anche discusso degli attacchi di Aurelio De Laurentiis alla decisione di assegnare i diritti televisivi a Sky e DAZN. Il dirigente ha definito il risultato ottenuto “eccellente”, in quanto non era facile arrivare ai 900 milioni di Euro. “Ma soprattutto abbiamo raggiunto quello che cercavamo di ottenere con il canale tematico: la possibilità di guadagnare dei soldi ulteriori, ma senza rischi per la Serie A. Non siamo soci di DAZN, ma superata la soglia di fatturato di 750 milioni da parte della piattaforma otterremo il 50% delle gross revenues, non del margine, che sconta sempre la variabile dei costi” ha svelato.