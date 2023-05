Diritti TV Serie A, domani il bando: sfuma l'ipotesi della partita in chiaro

Mentre sono stati assegnati i diritti TV per la trasmissione in chiaro delle semifinali di Europa League, è atteso per la giornata di domani il bando della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti televisivi relativi al prossimo quinquennio del nostro campionato.

Ansa ed ItaliaOggi hanno diffuso alcune informazioni ed anticipazioni sul contenuto. A quanto pare, l’importo minimo del bando non potrà essere inferiore a 927,5 milioni di Euro rispetto a quella precedente, sebbene la Lega abbia intenzione di arrivare al miliardo.

Rispetto al passato si parla di una gara molto più aperta ad altre emittenti ed operatori, grazie alla possibile rimozione delle esclusive per le partite di Serie A.

Sembra essere saltata invece l’ipotesi di un pacchetto per la trasmissione di una partita in chiaro a giornata, di cui si era parlato nelle precedenti settimane e che aveva attirato le attenzioni di molti operatori come la Rai.

Il match di cartello per ciascuna settimana - che sia anticipo del sabato o posticipo della domenica - dovrebbe essere riservato in esclusiva ad un altro player oltre a Sky e DAZN. Probabilmente si punterà su un servizio di streaming come Prime Video, che in Italia si è già ritagliato un ruolo importante grazie all’acquisizione dei diritti di trasmissione della Champions League.

La situazione dovrebbe delinearsi nel giro di un mese: i broadcaster avranno 30 giorni di tempo per la consegna delle offerte e qualora queste non dovessero soddisfare la Lega Calcio, si procederà con la fase di trattative private.