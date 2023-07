Diritti TV Serie A, ancora nulla di fatto: offerte di DAZN, Sky e Mediaset rimandate

Era molto attesa l’assemblea di Lega che è andata in scena nella giornata di ieri, 26 Luglio 2023, in cui si è discusso dell’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A. Assegnazione che però non è arrivata dal momento che i 20 club che compongono il massimo campionato di calcio non hanno ancora preso alcuna decisione.

Nel comunicato diffuso si legge infatti che l’assemblea, durata poco più di mezz’ora, si è discusso delle offerte (per cui però non sono state svelate le cifre) che però non saranno più ritoccate visto che è in scadenza il termine ultimo per le trattative private.

“Ieri sera la Lega Serie A ha concluso il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster, DAZN, Mediaset e SKY. Come previsto dalle norme dell’Invito a Offrire, le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre, nelle more la Lega Serie A e le Società continueranno a lavorare con l’obiettivo di massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi” si legge nella nota che, di fatto, lascia intuire come il tutto si sia concluso con un nulla di fatto ed il tutto sia rinviato a settembre quando inizierà la fase decisiva della gara che dovrà decidere chi trasmetterà il campionato dal 2024 al 2029.

Qualche giorno fa, anche l’amministratore della Lega Serie A Luigi De Siervo aveva confermato le difficoltà con l’assegnazione e la gara, e la strada si preannuncia tutta in salita.