Diritti TV Serie A, ancora nulla di fatto: trattative ad oltranza con Sky, DAZN e Mediaset

Sebbene si continui a parlare della possibile creazione di un canale proprietario della Lega, con relativi abbonamenti in stile NBA Pass, la Lega Serie A e gli operatori televisivi continuano a trattare dopo il nulla di fatto registrato durante le consultazioni dello scorso venerdì.

Le parti hanno quindi concordato una proroga delle validità delle offerte dal 15 al 23 Ottobre 2023, nel tentativo di colmare la distanza.

Secondo quanto trapelato, la distanza sarebbe di circa 30 milioni di Euro tra domanda ed offerte. Se anche questo giro di consultazioni dovesse concludersi con un nulla di fatto, la Lega opterà per il piano b che prevede la creazione di un canale televisivo proprietario, che avrebbe già registrato le offerte di diversi investitori. A quanto pare, l’advisor Lazard avrebbe ricevuto sei proposte e secondo le indiscrezioni raccolte da Il Sole 24 Ore, nella lista degli interessati ci sarebbe anche Carlyle Private Credit che ha finanziato l’acquisto dell’Atalanta, ma anche banche come Barclays, Goldman Sachs e Citi Group, oltre che dal fondo americano Oaktree.

Particolarmente interessante è l’offerta di quest’ultimo fondo, che sarebbe fuori dal bando di gara e garantirebbe un minimo di 950 milioni di Euro all’anno per quindici anni con lenta decrescita bilanciata dalla crescita dei ricavi stimati a 1,2 miliardi di Euro all’annodopo il quinto anno. Il progetto prevede la trasformazione della Lega in una data driven company con creazione di un database con i gusti ed i profili dei tifosi italiani. Questo servirebbe ad analizzare le abitudini di ciascun utente per personalizzare l’esperienza ed aumentare i ricavi ed il valore del campionato.