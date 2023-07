Diritti TV Serie A, la Lega abbassa le pretese: oggi la decisione?

Le tre opzioni per i diritti tv della Serie A sono sul tavolo della Lega Serie A, che oggi pomeriggio alle 14 si riunirà in Via Rosellini per fare il punto sulla gara che dovrà portare - in tempi relativamente brevi - all’assegnazione dei pacchetti per la trasmissione del nostro campionato.

Nell’ordine del giorno della riunione infatti figura al punto quattro “DIRITTI AV 2024/29: esito trattative private e conseguenti determinazioni”.

Secondo quanto emerso, dopo il primo flop delle offerte per i diritti tv della Serie A, la Lega avrebbe abbassato le offerte dal momento che si è resa conto di non poter raggiungere gli 1,2 miliardi di Euro che si era prefissata. La commissione, composta tra gli altri da Adriano Galliani, Aurelio De Laurentiis e Giuseppe Marotta, avrebbe abbassato l’asticella a 900 milioni di Euro a stagione con tre opzioni differenti, una cifra più bassa rispetto agli 1,2 miliardi di Euro di cui si parlava inizialmente.

Le opzioni sul tavolo al momento sono diverse, ed arrivano dai tre broadcaster che hanno manifestato interesse per la trasmissione delle partite: DAZN, Sky e Mediaset.

Se Mediaset dal suo canto è intenzionata a portare a casa il pacchetto con i diritti di trasmissione in chiaro di una partita (quella del sabato sera), Sky e DAZN si stanno contendendo i due bundle più corposi. Sul tavolo c’è l’ipotesi di riproporre una situazione analoga a quella vista negli ultimi tre anni con Sky e DAZN che potrebbero dividersi le partite, ma anche l’opzione con DAZN che trasmetterebbe 9 partite in esclusiva con 1 su Mediaset, e quella che coinvolgerebbe tutti e tre i broadcaster.