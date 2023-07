Diritti TV Serie A, la Lega corre ai ripari: modifiche ai pacchetti per alzare le offerte

La situazione intorno all’assegnazione dei diritti tv della Serie A continua a tenere banco tra i presidenti del campionato ed i dirigenti della Lega Serie A. Secondo quanto trapelato, la Lega starebbe pensando di apportare alcune modifiche al bando per alzare le offerte.

L’obiettivo minimo è di raggiungere tra 930 e 950 milioni di Euro a stagione, ben lontano dagli 1,2 miliardi di Euro a cui si puntava inizialmente e che evidentemente è irraggiungibile.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, nelle ultime ore starebbe tenendo banco l’ipotesi di togliere l’esclusiva per la gara in chiaro: in questo modo la Lega Serie A andrebbe ad arricchire il pacchetto per le pay tv, spingendole ad offrire di più. Ovviamente una modifica di questo tipo non pregiudicherebbe la possibile trasmissione da parte di Mediaset della gara del sabato sera in chiaro su Italia 1, ma rispetto a quanto previsto inizialmente l’avrebbe in co esclusiva con Sky e DAZN.

In questo modo, la (o le) pay tv che acquisirebbero i diritti televisivi potrebbero trasmettere una partita in più.

Tra le altre novità ci sarebbe quella di concedere a Sky il diritto della prima scelta in alcune giornate, per spingere la pay tv di Comcast ad aumentare la propria offerta. Attualmente tale beneficio è a favore esclusivo di DAZN che due anni fa ha acquisito i diritti per tutte e 10 le partite.