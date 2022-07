Diritti TV Serie A, la Lega pronta a lanciare una piattaforma streaming per gli highlights

Mentre si continua a discutere dei nuovi prezzi imposti da DAZN, e quando manca sempre meno al via della nuova Serie A, la Lega sta riflettendo sule prossime mosse da fare.

Nella fattispecie, il quotidiano Milano Finanza spiega che la Lega Calcio sarebbe al lavoro per lanciare e sviluppare una piattaforma OTT proprietaria attraverso cui dovrebbe distribuire gli highlights delle partite del massimo campionato.

Il progetto, stando a quanto risulta al quotidiano milanese, sarebbe ancora nelle fasi embrionali ma l’obiettivo dell’amministratore delegato Luigi De Siervo sarebbe di lanciarla in tempo per il via della prossima stagione. L’infrastruttura dovrebbe essere realizzata dall’agenzia milanese AdPlay, che avrebbe già presentato il suo progetto, da 3-6 milioni di Euro.

La piattaforma permetterà di accedere agli highlights delle partite ed altri contenuti originali della Serie A, da mettere a disposizione sui siti premium. Non si esclude però anche il lancio di un’applicazione on demand per smart tv e dispositivi mobili. Non è da escludere che sulla stessa applicazione vengano inseriti anche altri contenuti della FIGC: in tal caso l’approccio sarebbe simile all’applicazione FIFA+ lanciata di recente anche in Italia dal massimo organismo del calcio mondiale.

Il progetto chiaramente dovrà essere approvato e ratificato dal Consiglio di Lega. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.