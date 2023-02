Diritti TV Serie A, la Lega punta Amazon e parla della proroga del contratto DAZN-Sky

Mentre è arrivato lo stop all’emendamento per prorogare i contratti dei diritti tv della Serie A, la Lega Calcio sta giocando un'altra partita, legata all'assegnazione dei contratti per i prossimi cinque anni. Tuttavia, a Via Rosellini sembrano esserci non poche perplessità sul bando.

Allo stato attuale, infatti, appare improbabile che qualsiasi player (anche DAZN o SKY) metta sul piatto 940 milioni di Euro a stagione per il nostro campionato a causa della difficile situazione economica ma anche per la mancanza di appetibilità delle partite e delle squadre.

Tuttavia, Milano Finanza riferisce che c’è un operatore su cui punterebbero i presidenti delle squadre. Si tratta di Amazon, che in Italia già trasmette le partite della Champions League che torna stasera e che ha la forza economica per poter aumentare gli introiti, sebbene l’ultima trimestrale abbia messo in mostra i primi segni di affaticamento nonostante il record di vendite.

Allo stato attuale però non è chiaro se Amazon sia davvero interessata a trasmettere la Serie A.

Nel frattempo, dalla nota della Lega arriva un’interessante indicazione in cui l’assemblea ha definito “un’opzione molto utile” la possibilità di prorogare il contratto in essere con DAZN e Sky. “L’assemblea dei club ha sottolineato che l’ipotesi di proroga di massimo due anni dei contratti in essere con DAZN e SKY per i diritti audiovisivi 2021/2024, rappresenta un’opzione molto utile che, in modo non automatico e non vincolante, è strategicamente funzionale allo sforzo che la Lega, con tutte le sue Associate, sta portando avanti per garantire la migliore e più efficiente valorizzazione della Serie A per gli anni avvenire” si legge nella nota che invita il Governo ed il Parlamento ad assicurare alla Lega ed a tutti gli organizzatori di campionati professionistici questa opzione.