Diritti TV Serie A, la Lega valuta l'assegnazione a DAZN ed Amazon per cinque anni

Archiviati i problemi riscontrati da DAZN ad inizio Serie A 2022/23, la Lega Serie A guarda già al futuro e secondo quanto svelato da La Repubblica, avrebbe messo su un piano per “salvare il campionato”.

Le indagini di mercato effettuate dall’organizzazione della Serie A, infatti, prevedono una flessione importante dei diritti TV, di quasi un terzo del valore rispetto agli oltre 900 milioni di Euro incassati nell’estate del 2021 quando furono venduti a Sky e DAZN. E dal momento che la Legge Melandri prevede che i pacchetti vengano venduti solo per tre anni, il margine per ammortizzare l’investimento sarebbe troppo stretto, anche per DAZN.

Ecco quindi l’idea: vendere i pacchetti per cinque anni come avviene in Spagna, ma grazie ad un intervento normativo per modificare la legge dello Stato. A fare da sponda potrebbe essere Claudio Lotito, da poco eletto in Senato tra le fila di Forza Italia e pronto a presiedere una commissione parlamentare ad hoc che dovrebbe riformare la Legge Melandri.

L’obiettivo della Lega sarebbe di vendere i diritti tv per cinque anni a DAZN, che garantirebbe cifre più alte, ed anche a nuovi partner come Amazon che ad esempio avrebbe già mostrato qualche timide segnale di interesse per il mercato.

Alternativamente, il piano b porta ai fondi d’investimento nella Lega Serie A, di cui si parlerà già nella giornata di domani nell’assemblea di Lega in programma.