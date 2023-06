Diritti TV Serie A, la lista delle squadre più viste degli ultimi nove anni: Juve prima

Mentre si è aperta la settimana decisiva per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A, i club stanno riflettendo sul da farsi ed anche le emittenti stanno studiando le strategie da mettere in campo in vista delle trattative private.

Particolarmente interessante è il dato relativo alle squadre le cui partite hanno registrato gli ascolti più alti negli ultimi nove anni. La classifica è stata pubblicata da Tuttosport e vede la Juventus saldamente al comando:

Juventus – 547.470.508 spettatori

Inter – 459.014.768 spettatori

Milan – 444.068.175 spettatori

Napoli – 388.903.105 spettatori

Roma – 356.361.206 spettatori

Lazio – 251.432.022 spettatori

Fiorentina – 222.956.064 spettatori

Atalanta – 187.907.038 spettatori

Torino – 173.746.536 spettatori

Sampdoria – 169.508.543 spettatori

Sassuolo – 145.400.937 spettatori

Udinese – 137.698.656 spettatori

Tal dato, riferisce Tuttosport, riguarda esclusivamente i dodici club che nell’arco del tempo analizzato sono sempre stati in Serie A.

Nella giornata di ieri intanto sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte del presidente Gravina sul primo flop dell’asta per i diritti tv della Serie A: “è chiaro che l’offerta debba essere direttamente proporzionale anche alla qualità del prodotto che viene messo sul mercato. Tutti pensavamo, forse ci eravamo un po’ illusi, che i risultati delle squadre italiane avrebbero dato un appeal. Ma la domanda che ci dobbiamo porre sul made in Italy, che l’Italia ha perché ha una forza scolpita nella storia, è se sia giusta la qualità del prodotto che noi offriamo. Su questo probabilmente dobbiamo fare una riflessione su un progetto molto più ampio e complesso” aveva affermato il numero uno della Lega Calcio.