Diritti TV Serie A, non c'è solo Sky: anche Amazon interessata alle partite di DAZN

Qualche settimana fa, su queste pagine vi abbiamo dato conto della presunta trattativa tra Sky e DAZN per i diritti TV della Serie A, alla luce della possibile rinuncia all’esclusiva da parte di TIMVision. A quanto pare però sulle tracce del pacchetto non ci sarebbe solo la pay tv, ma anche Amazon.

Come noto, da quest’anno Amazon trasmette la Champions League su Prime Video e secondo quanto riportato dal quotidiano Verità & Affari potrebbe essere interessata ad ampliare l’offerta calcistica. Nello specifico, Amazon starebbe valutando con Vodafone la fattibilità dell’affare e potrebbero presto entrare nella partita.

Tutto ruota però intorno a ciò che farà TIM con TIMVision: resta da capire se l’operatore telefonico riuscirà ad ottenere lo sconto su quanto pattuito ad inizio stagione o meno. I nuovi dirigenti dell’operatore non si sono detti molto soddisfatti dal riscontro ottenuto, motivo per cui potrebbero chiedere uno sconto (si parla da svariati milioni di Euro) che potrebbe portare all’addio all’esclusività di DAZN su TIMVision e quindi al ritorno della piattaforma di OTT su Sky, che però avrebbe messo - a giudicare dai rumor - come paletto la presenza di due canali satellitari che andrebbero ad aggiungersi all’app su Sky Q. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze questi rumor in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.