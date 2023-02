Diritti TV Serie A, nubi all'orizzonte. De Siervo: 'sarà il bando più difficile di sempre'

Tira una brutta aria tra i vertici del calcio italiano alla vigilia del bando che dovrà assegnare i diritti televisivi della Serie A. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’amministratore delegato Luigi De Siervo ha attaccato senza mezzi termini gli operatori telefonici.

A poche ore dalle indiscrezioni che vogliono DAZN pronta a lasciare, De Siervo spiega che il bando per i diritti televisivi che la Lega Calcio si appresta a pubblicare sarà il “più difficile di sempre” a causa della complessità del mercato e la “progressiva disaffezione di Mediaset e la scelta di Sky dell’ultimo triennio, quando non ha avuto un ruolo primario”.

La discussione si è spostata ovviamente anche sul tema della pirateria, che “provoca un danno di circa 1 miliardo di Euro ogni tre anni non solo alla Serie A, ma anche a Serie B e Lega Pro”. Secondo De Siervo non manca il controllo, ma registra “l’atteggiamento omissivo delle società di telecomunicazione” che hanno beneficiato di alti volumi di traffico riconducibili agli orari della partita e non “hanno fornito la minima collaborazione che ci saremmo aspettati da chi vive un mercato che deve essere legale”.

L’AD della Lega Serie A ha chiesto al Governo di agire per frenare il fenomeno della pirateria, e si è detto rammaricato per lo stop all’emendamento di Lotito che avrebbe consentito di prorogare i contratti in essere con DAZN e Sky.