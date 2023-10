Diritti TV Serie A, le offerte: Mediaset si tira fuori, restano solo DAZN e Sky

Emergono nuovi retroscena sulle offerte per diritti TV della Serie A presentate nella giornata di ieri e che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, hanno portato ad un nulla di fatto e ad un rinvio al 23 Ottobre 2023 prossimo.

Se la Lega Serie A sembra essersi spaccata in due fronti, con una parte dei club che spinge per la creazione di un canale proprietario, c’è una novità di rilievo. Mediaset infatti si sarebbe tirata fuori dalle trattative, dopo l’interesse iniziale per la trasmissione di una partita in chiaro su Italia 1 (si parlava del match del sabato sera).

Gli unici broadcaster interessati quindi sono DAZN e Sky che per trasmettere tutte le 380 partite hanno messo sul piatto un’offerta da 900 milioni di Euro a stagione per cinque anni, fino al 2029, come consentito dalla nuova Legge Melandri. I colleghi di Calcio e Finanza riferiscono che all’offerta sarebbe stata aggiunta una nuova componente di ricavi aggiuntivi per la Lega, nell’offerta di DAZN.

Alcune squadre hanno accolto favorevolmente la proposta di Sky e DAZN, dal momento che ha superato la quota simbolica dei 900 milioni di Euro prefissata. Tuttavia, occorre sottolinea come si tratti di una cifra inferiore ai 927,5 milioni di Euro incassati a stagione nell’ultimo triennio.

Qualora la Lega dovesse decidere di accettare le offerte di DAZN e Sky, la situazione resterebbe immutata: tre partite in co-esclusiva su Sky e sette in esclusiva a DAZN. La situazione però è intricata, e tutti gli scenari sono aperti.