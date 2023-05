Diritti TV Serie A, oggi l'assemblea decisiva: la situazione pacchetti ed esclusive

Nel giorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, si gioca un’altra partita molto importante per il calcio italiano: quella per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A.

È in programma infatti oggi 16 Maggio 2023 la decisiva assemblea di lega che dovrà anche delineare i contorni per la modifica dello statuto sul tema dei diritti d’archivio, oltre che approvare il bando per l’asta dei diritti tv della Serie A.

Secondo quanto emersi, i pacchetti saranno 24, con diverse opzioni in termini di durata anche alla luce della modifica alla Legge Melandri che ha reso possibile l’estensione della durata dei contratti a cinque anni rispetto agli attuali tre.

Sul piatto c’è però anche la questione esclusive: nelle ultime settimane si è molto parlato del tema, e le opzioni a disposizione dovrebbero essere tante. Si va dalla totale assenza di esclusive ad una situazione praticamente immutata rispetto a quella vista negli ultimi tre anni. Sullo sfondo, l’ipotesi di trasmettere una gara in chiaro, ma la situazione ancora non è ancora definita.

La cosa certa è che il bando in questione è “il più importante da quando esiste la Legge Melandri”, come affermato dal presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell’ultima assemblea.