Diritti TV Serie A, oggi le offerte: tra DAZN, Sky e l'incognita Amazon

Sono scaduti oggi i termini per i broadcaster interessati a trasmettere la Serie A. Come previsto dal bando per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A, infatti, sul piatto ci sono ben 24 pacchetti con 8 soluzioni differenti e la possibilità di coprire da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni.

I colleghi di Calcio E Finanza, in attesa delle conferme di rito che arriveranno nei prossimi giorni, hanno cercato di fare il punto su quelli che potrebbero essere i soggetti interessati alla trasmissione del Campionato.

Certa la presenza di DAZN, che negli ultimi tre anni ha proposto - con non pochi inciampi nei primi mesi - tutte le 380 partite del campionato, con una corposa fetta (7 su 3 a giornata) in esclusiva. Appare quindi praticamente scontata una nuova offerta della piattaforma, ma bisognerà vedere per quali pacchetti.

Di recente anche Sky ha confermato l’interesse per la Serie A, con le dichiarazioni dell’executive vicepresidente Marzio Perrelli che però non si è sbottonato molto sui pacchetti.

Sullo sfondo ci sono le piattaforme di streaming e tutto ruota intorno ad Amazon che in Italia ha già trasmesso la Champions League (i diritti li ha rinnovati con lo stesso format anche per il prossimo triennio), ma dalla società americana non sono arrivate conferme.

Non dovrebbero invece essere della partita nè Apple, tanto meno Paramount, sebbene quest’ultima trasmetta già la serie A negli USA.