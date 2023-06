Diritti TV Serie A, oggi le trattative private: DAZN, Sky e Mediaset in corsa

La gara per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A è ad un punto cruciale. Prenderanno il via oggi, 29 Giugno 2023, le trattative private tra la Lega Calcio, DAZN, Sky e Mediaset per decidere dove vedremo la Serie A dal 2024 per i prossimi tre o cinque anni.

La speranza della Lega Calcio e dei dirigenti è che la fase di trattative private modifichi la situazione a livello economico: il primo flop dei diritti tv della Serie A è ormai cosa nota ed anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha confermato che gli importi sono ben al di sotto di quelli sperati dalle squadre. L’obiettivo era di superare il miliardo di Euro a stagione ma a quanto pare non si è arrivati nemmeno a 600 milioni; lo stesso presidente Gravina ha affermato che la partecipazione delle squadre a tre finali europee aveva fatto illudere tutti su un ritorno di appetibilità per il campionato italiano che però evidentemente non c’è stato.

DAZN e Sky sono in corsa per i pacchetti pay: all’orizzonte le opzioni sono tante. Potrebbe infatti riproporsi la stessa situazione degli ultimi tre anni, con la piattaforma pay che si aggiudica i diritti di trasmissione di tutte le partite per ogni turno, con 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky.

Sullo sfondo c’è Mediaset, pronta a trasmettere un match (quello del sabato sera) in chiaro.