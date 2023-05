Diritti TV Serie A, rispunta l'idea di una partita in chiaro: la situazione

Proprio quando l’ipotesi di una partita di Serie A in chiaro sembrava sfumata, un articolo pubblicato dai colleghi di Calcio e Finanza riferisce che non sarebbe completamente stata messa da parte l'opzione di trasmettere un match di campionato a settimana in chiaro.

La Lega Serie A infatti sta definendo la composizione del bando che dovrebbe coprire l’assegnazione dei diritti televisivi del massimo campionato calcistico del nostro paese per cinque anni, e l’approvazione finale dovrebbe avvenire nel corso dell’assemblea in programma il 16 Maggio 2023.

Complessivamente, i pacchetti dovrebbero essere otto: ognuno di questi conterrà opzioni su base triennale, quadriennale o quinquennale. All’interno di alcuni pacchetti - ha appreso Calcio e Finanza - dovrebbe essere presente l’opzione per la trasmissione di una partita in chiaro a giornata.

L’obiettivo è attirare l’interesse di nuovi player come Amazon Prime Video, oltre che chiaramente Rai e Mediaset: l’emittente che acquisterà il pacchetto infatti dovrebbe avere la facoltà di trasmettere gratuitamente una partita e non solo in pay.

È chiaro che alla fine, la Lega vuole sfruttare il momento d’oro che stanno attraversando le squadre italiane nelle coppe europee per massimizzare il più possibile i ricavi.

