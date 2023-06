Diritti TV Serie A, è la settimana decisiva: altri tre o cinque anni su DAZN e Sky?

Dopo il primo flop dei diritti tv della Serie A, si è aperta una settimana decisiva per l’assegnazione dei pacchetti che dovranno garantire la visione del nostro campionato. La Lega è ad un bivio vero e proprio, e le decisioni che si appresta a prendere potrebbero avere un impatto importantissimo per il campionato.

Le strade da percorrere sono due: altri tre o cinque anni su DAZN e Sky (con l’opzione di una partita in chiaro su Mediaset) oppure il canale della Lega di cui si parla da tempo e che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione qualora non si dovesse arrivare al miliardo di Euro che i vertici del Campionato intendono incassare.

A fare il punto sulla difficile situazione è Il Fatto Quotidiano, secondo cui la risposta alla domanda che assilla milioni di tifosi (ovvero “dove vedremo la Serie A dal 2024?”) è nelle buste contenenti le offerte presentate da DAZN, Sky e Mediaset che pur essendo top secret si sa non hanno raggiunto il minimo di 1,15 miliardi di Euro a stagione. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di offerte anche inferiori a 600 milioni di Euro, ma trattandosi della prima tranche di trattative non è indicativo in quanto i broadcaster in questa fase giocano al ribasso.

Secondo Il Fatto, ad aver attirato le maggiori attenzioni delle TV sarebbe stato il pacchetto 10+3 che fondamentalmente ripropone la formula attuale: tutte le partite su un broadcaster, e tre in coesclusiva. Offerte però potrebbero essere arrivate anche per il pacchetto 7+3, che prevede tutte esclusive su due TV differenti (con conseguente necessità deldoppio abbonamento).

Mediaset si sarebbe inserita nel pacchetto 6+3+1, ma il quotidiano di Travaglio osserva che “la presenza del Biscione non sarebbe particolarmente gradita agli altri che temono con una spartizione a tre un eccessivo indebolimento dei pacchetti principali”.

A fare la parte del leone sarà DAZN, che si sarebbe spinta oltre i 500 milioni di Euro, mentre Sky potrebbe spendere poco più di 100 milioni di Euro a stagione a patto di avere i contenuti esclusivi.

Sulla durata, invece, le offerte puntano su orizzonti più lunghi e sfruttando la modifica alla Legge Melandri, vorrebbero acquisire i diritti per cinque anni.

Secondo quanto risulta ad Il Fatto, le trattative private di giovedì dovrebbero partire da una base di 700-750 milioni di Euro a stagione, ancora pochi rispetto a quanto messo in preventivo.