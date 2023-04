Diritti TV Serie A: Sky si defila, DAZN cauta. Il calcio italiano ha un problema?

Le dichiarazioni di De Laurentiis sul calcio italiano potrebbero aver aperto un solco, e tolto il Vaso di Pandora da una situazione che era nell’aria da tempo: il calcio italiano ha un grave problema e la gara d’assegnazione per i diritti tv del prossimo quinquennio si preannuncia essere molto difficile.

A parlarne è ItaliaOggi, secondo cui DAZN - che attualmente detiene il pacchetto più corposo comprensivo di 380 partite su 380 - si starebbe muovendo in maniera più cauta dopo gli 840 milioni di Euro a stagione messi sul piatto insieme a TIM nella passata gara. La piattaforma di streaming, che sta comunque puntando molto sull’Italia con investimenti corposi e l’apertura di strutture come il nuovo DAZN Network Center italiano , probabilmente non andrà oltre i 500 milioni di Euro a stagione, una cifra che la Lega Serie A potrebbe valutare insufficiente.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni di De Laurentiis che ha parlato di una riorganizzazione di Sky in Italia adducendo ad una chiusura che però al momento non è stata annunciata. La pay tv però negli ultimi tempi ha mostrato interesse verso altri sport, o per lo meno per pacchetti extra-Serie A: ne è la dimostrazione il rinnovo degli accordi per la trasmissione della Formula 1 fino al 2027 ed il probabile rinnovo dei diritti della Champions League. A ciò si aggiungono anche i diritti tv per la Premier League. La sensazione è che Sky possa fare a meno della Serie A.

L’obiettivo della Lega è di assegnarli già entro fine stagione, ma a che prezzo?