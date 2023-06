Diritti TV Serie A, Sky esce allo scoperto: 'siamo interessati'

In vista dell’assegnazione dei diritti tv della Serie A, e quando mancano pochi giorni alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, l'executive vicepresident di Sky Marzio Perrelli ha discusso della possibilità di trasmettere il campionato italiano.

Senza mezzi termini, Perrelli ha affermato che Sky è interessata a trasmette la Serie A ma non si è sbottonato molto sulla possibilità di presentare un’offerta. “Premetto che la Serie A, come sempre, ci interessa, faremo le nostre valutazioni, ora abbiamo tutti gli elementi a disposizione, compreso l’impatto dei due anni in cui abbiamo trasmesso solo 3 partite su 10 in co-esclusiva” ha affermato il dirigente, che evidenzia come gli ultimi tre anni siano stati molto utili.

“Possiamo ragionare su dati, non più su stime o sensazioni. Quindi siamo in una condizione migliore rispetto al passato. Ma vuoi sapere qual è il punto chiave? I diritti non si vendono, si affittano per tre, cinque anni. Noi abbiamo sempre aggiunto valore al prodotto, rendendolo migliore di come l’avevamo preso a inizio ciclo. Con numerosi speciali e investendo su una narrazione di qualità, un prezioso arricchimento” ha concluso.

Nella giornata di ieri è arrivata anche l’indicazione secondo cui potrebbero essere necessari da uno a tre abbonamenti per vedere la Serie A a partire dalla stagione 2024/25.